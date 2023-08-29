Москва, 29 августа, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Отец фигуристки Алины Горбачёвой Дмитрий выехал в Москву, чтобы участвовать в поисках дочери. Об этом 29 августа сообщает KP. RU.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Алина Горбачева

«Я сейчас еду в Москву, чтобы помочь её искать. Но знаете, там такая информация пошла, что я не хочу комментировать. Я прекрасно с ней общался, очень хорошие отношения у нас были», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, об исчезновении фигуристки стало известно 29 августа. В полицию обратилась мать фигуристки Екатерина. Она рассказала, что вечером девушка вышла с катка «Чкалов Арена», но домой не пришла. Идти ей нужно было через парк.

Незадолго до своего исчезновения Горбачёва поссорилась с тренером, рассказал ранее ИА Регнум информированный источник в правоохранительных органах. У фигуристки с собой вечером 28 августа были паспорт, айфон, планшет и 20 тыс. рублей, а также рюкзак. Её вещи, по некоторым данным, были найдены на пляже на столичной Покровской набережной.

В СК заявили о начале проведения доследственной проверки после безвестного исчезновения Горбачёвой, было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В прокуратуре Москвы опубликовали связанную с исчезновением фигуристки видеозапись. На кадрах видно, как Горбачёва покидает территорию катка и переходит проезжую часть. Позже появилось видео, как она заходила в одно из кафе на Волоколамском шоссе.