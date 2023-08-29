Москва, 29 августа, 2023, 18:59 — ИА Регнум. появление на китайских картах острова Большой уссурийский в качестве территории КНР, следует понимать как недоразумение, вызванное вопросами технического характера, считает китаевед, директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, член Российского совета по международным делам Василий Кашин. Об этом он заявил 29 августа корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее китайский государственный сайт «Картографический сервис стандартных карт» опубликовал новый комплект географических карт за 2023 год, на которых часть территорий России, а именно Большой Уссурийский остров, оказалась «присоединена» к Китайской Народной Республике. В составе Китая также оказались индийский северный штат Аруначал-Прадеш и приграничный район Аксайчин. Индия уже выразила китайской стороне протест.

«Аруначал-Прадеш китайцы включали в свой состав всегда. Это их старая позиция по территориальному спору с Индией, —сказал Кашин. — Что касается Большого Уссурийского, то надо смотреть большую крупномасштабную карту. То, что было приведено на том сайте, это карты мелкого масштаба, на которых обычно не видно изменения границ, так как вся площадь Большого Уссурийского около 300 с чем-то квадратных километров».

Как пояснил востоковед, когда-то Китай считал весь этот остров своим. Потом его разграничили, и он признал, что 170-180 квадратных километров принадлежат России.

«В нормальной ситуации на картах мелкого масштаба (как те, что были выставлены на сайте) такие изменения не видны. Поэтому они, вполне возможно, не заморачивались. Так и возникли условия для такого недоразумения», — пояснил Кашин.

По его словам, если посмотреть на официальные китайские ресурсы, то там можно увидеть и упоминания пограничного соглашения о демаркации границы в районе острова Большой Уссурийский, и признание того факта, что остров разделён на две части.

«Так что, скорее всего, здесь мы имеем дело с какой-то технической проблемой», — сказал китаевед.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский также заметил, что по соглашению 2004 года была проведена делимитация российско-китайской границы и часть острова Большой уссурийский была признана российской, а часть — китайской.

«Что касается второго острова Тарабаров, то он был передан Китаю. И если китайцы почему-то весь остров Большой Уссурийский отнесли к Китаю, то этим вопросом должен заняться МИД соответствующим образом», — пояснил китаевед.

Что касается разграничения индо-китайской границы то, как пояснил Островский, там территориальные споры были всегда. Территория Аксайчин на сегодняшний день принадлежит Китаю, и Индия этого не признаёт. Что касается штата Аруначал-Прадеш, то эта история началась ещё во времена английского колониализма, когда британцы провели пограничную линию (линия Мак-Магона) между Индией и Бирмой, с чем китайцы категорически не согласились.

«Поэтому КНР до сих пор претендует на штат Аруначал-Прадеш, считая его китайской территорией. А индийские эксперты предсказывают, что любое правительство Индии, которое признает этот штат, а также территории Аксайчин китайскими, долго не просуществует», — подытожил Островский.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вышеупомянутая карта составлена ​​в соответствии с национальными стандартами оформления границ КНР и других государств мира. Её можно использовать для рекламных и новостных карт, а также в качестве справочной базовой карты для подготовки общедоступных карт.

Остров Большой Уссурийский, площадь которого превышает 250 кв. км, расположен на реке Амур на территории России и Китая.

До этого глава министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявлял, что на этом острове может появиться зона свободной торговли с Китаем.