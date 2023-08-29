Москва, 29 августа, 2023, 19:26 — ИА Регнум. Житель Волгоградской области выиграл в лотерею «Мечталлион» более 113 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи».

Пресс-служба бренда «Национальная Лотерея» Житель Волгоградской области выиграл более 113 миллионов рублей в лотерею

Розыгрыш лотереи состоялся в Международный день лотерей 27 августа. Помимо обладателя суперприза более 113 миллионов, еще четыре человека выиграли приз по 1 миллиону рублей.

Как отмечает пресс-служба оператора, в новейшей истории государственных лотерей в России впервые суперприз одной флагманской лотереи был разыгран за год пять раз.

Пока неизвестно, успели ли победители обратиться за выигрышем.

Лотерея «Мечталлион» привлекает особое внимание тем, что в самых обычных тиражах обязательно разыгрываются призы по 1 000 000 рублей и при этом участники имеют очень высокие шансы на выигрыш суперприза от100 000 000 рублей. Наши игры прозрачны и доступны всем, мы всегда исполняем обещанное, а мечты наших клиентов о крупной победе сбываются каждую неделю», — отметили в пресс-службе «Национальной Лотереи».

Со старта тиражей лотереи «Мечталлион» 1 октября 2022 года, было разыграно около 3 миллиардов рублей, а суперприз выигрывали уже пять раз. Благодаря играм от «Национальной Лотереи» в России уже появилось около 700 миллионеров и каждую неделю их количество увеличивается.

«ВГЛ-2Т Спорт Союз», алгоритм определения выигрышей № 4 («Мечталлион»), срок проведения лотереи — до 29.08.2034 года.

Реклама. Рекламодатель ООО «Спортивные Лотереи». Erid: LjN8Jz2LB

Информация об организаторе лотерей, правилах их проведения, призовом фонде лотерей, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения — на сайте www. nloto.ru и по телефону 8 800 333-7-333.