Москва, 29 августа, 2023, 18:39 — ИА Регнум. МИД России на постоянной основе отслеживает информацию о негативных проявлениях в отношении соотечественников в других странах, заявила 29 августа официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя инцидент с нападением на граждан России в Киргизии.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Разумеется, нам известно и об упомянутом инциденте», — сказала Захарова, слова которой приводит Telegram-канал министерства.

По её словам, МИД своевременно отреагировал на это случай, обратившись к властям Киргизии и оказав правовую помощь потерпевшим. «Посольство и представительство Россотрудничества в Бишкеке находились в постоянном контакте с нашими соотечественниками», — добавила она.

Захарова уточнила, что в итоге стороны конфликтной ситуации помирились и заявили об отсутствии взаимных претензий. Об этом они сообщили публично через свои аккаунты в социальных сетях и СМИ.

«В целом защита прав и интересов наших граждан и соотечественников за рубежом остается неизменным приоритетом России. Уделяем этому самое пристальное внимание и готовы в любой момент оказать необходимое содействие», — заключила она.

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал защитить избитых в Киргизии по национальному признаку граждан России.

Глава СПЧ напомнил об инциденте с русской парой, на которую напали в одном из кафе Бишкека ещё в начале августа. Местные силовики решили не сообщать о случившемся. Огласку инцидент получил лишь в Сети. Речь идёт о видеозаписи, на которой запечатлено, как киргизские экстремисты избивают российских граждан за их этническую принадлежность.