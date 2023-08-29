Курск, 29 августа, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Село Троицкое Курской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Об этом 29 августа сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня со стороны Украины было обстреляно село Троицкое Кореневского района. Зафиксировано два прилёта», — написал Старовойт.

Он добавил, что никто из местных жителей не пострадал. Жилые дома и хозяйственные постройки не повреждены, но перебита линия электропередачи.

Как передавало ИА Регнум, 29 августа губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли посёлок Климово из реактивных систем залпового огня. В результате обстрела погибли два человека: 10-летний ребёнок и взрослый. Также было повреждено несколько зданий, частично нарушено энергоснабжение.