Москва, 29 августа, 2023, 18:19 — ИА Регнум. Площадь пожара на Комсомольской площади в центре Москвы выросла до 600 кв. м., к месту направили пожарный поезд, сообщили 29 августа в МЧС России.

Виталий Аньков/РИА Новости

«Столичные огнеборцы ликвидируют пожар на Комсомольской площади. Горит одноэтажное неэксплуатируемое здание на площади 600 кв. метров. Информации о пострадавших не поступало», — сказано в сообщении Министерства.

На месте работают 70 спасателей и 27 единиц техники, в том числе пожарный поезд, добавили в МЧС.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, возгорание в районе дома 1Ас14 на Комсомольской площади в Москве произошло около 17:30 мск. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Движение на Комсомольской площади не затруднено, сообщали ранее в столичном департаменте транспорта. На движение поездов пожар также не повлиял, отметили в свою очередь в РЖД, уточнив, что на время ликвидации возгорания въезд на парковку Ленинградского вокзала и выезд с неё будут осуществляться только со стороны Комсомольской площади.