Москва, 29 августа, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Российская фигуристка Алина Горбачёва, об исчезновении которой стало известно 29 августа, заходила около 13:00 в одно из кафе на Волоколамском шоссе, сообщила пресс-служба прокуратуры в своём Telegram-канале.

Сергей Бобылев/ТАСС Алина Горбачева

«Сегодня около 13 часов несовершеннолетняя заходила в одно из кафе на Волоколамском шоссе. Установление местонахождения девочки на контроле в прокуратуре Москвы», — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура также выложила видео спортсменки, которая заходит в заведение.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3829610" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, об исчезновении фигуристки стало известно 29 августа. В полицию обратилась мать фигуристки Екатерина. Она рассказала, что вечером девушка вышла с катка «Чкалов Арена», но домой не пришла. Идти ей нужно было через парк.

Незадолго до своего исчезновения Горбачёва поссорилась с тренером, рассказал ранее ИА Регнум информированный источник в правоохранительных органах. У фигуристки с собой вечером 28 августа были паспорт, айфон, планшет и 20 тыс. рублей, а также рюкзак. Её вещи, по некоторым данным, были найдены на пляже на столичной Покровской набережной.

В СК заявили о начале проведения доследственной проверки после безвестного исчезновения Горбачёвой, было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В прокуратуре Москвы опубликовали связанную с исчезновением фигуристки видеозапись. На кадрах видно, как Горбачёва покидает территорию катка и переходит проезжую часть.