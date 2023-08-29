Бишкек, 29 августа, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Киргизия не нарушает западные санкции, введённые в отношении России. Об этом заявил глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев в интервью медиакорпорации Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я однозначно могу подтвердить, что мы никогда не нарушали санкции и не будем их нарушать. Мы будем следовать тем договоренностям, которые у нас есть с нашими западными партнёрами», — приводит издание его слова.

Он также отметил, что торговлю на двустороннем уровне с Китаем, Россией либо с другими государствами СНГ никто не может запретить.

«Я как член правительства Кыргызской Республики могу официально заявить, что мы никогда не нарушали санкции», — уточнил он.

Дипломат опроверг информацию о том, что товарооборот Киргизии с Россией и другими странами СНГ за последнее время вырос в несколько раз.

«У нас есть какой-то рост, но про 240% я, например, никогда не слышал. У нас есть свои статданные. И мы считаем, что торговля с Россией и другими странами СНГ идёт на уровне предыдущих лет», — добавил он.

Кулубаев обратил внимание на то, что по вопросу антироссийских санкций Киргизия периодически контактирует с США. Он отметил, что республика выступает за урегулирование ситуации вокруг Украины путём переговоров.

Как передавало ИА Регнум, ранее политолог из Киргизии Марс Сариев заявил, что, настаивая на сближении с Киргизией, США хотят дестабилизировать регион и оттянуть внимание России от Украины. По мнению эксперта, «Запад заинтересован в открытии «второго фронта» для России в Средней Азии и Казахстане через дестабилизацию Афганистана».

Несколько банков в Киргизии приостановили денежные переводы с использованием российской системы «Юнистрим». О таком решении объявили банк «Компаньон», «Finca банк», «Банк Азии», «РСК Банк» и «Капитал банк». При этом причина приостановки их работы с «Юнистрим» не уточняется.

Американское издание The Washington Post сообщило, что Белый дом готовит пакет санкций в отношении Киргизии. Причиной является параллельный импорт из среднеазиатской страны в Россию.