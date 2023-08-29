Алжир, 29 августа, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Власти Алжира выдвинули инициативу об установлении в Нигере переходного периода сроком на шесть месяцев под контролем гражданской власти, заявил 29 августа глава МИД Алжира Ахмед Аттаф.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы представили инициативу политического урегулирования в Нигере с установлением шестимесячного переходного периода», — цитирует его телеканал Al Mayadeen.

Он добавил, что переходный период должен быть осуществлён под контролем гражданской власти, управляемой согласованной фигурой.

Военное вмешательство в Нигер будет иметь тяжелые последствия как для самой этой страны, так и для всей Африки, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, комиссар по вопросам политики, мира и безопасности ЭКОВАС Абдель Фатау Мусах в эфире телеканала Al Jazeera заявил, что страны, состоящие в Экономическом сообществе стран Западной Африки предложили Национальному совету спасения родины во главе с командующим гвардией Нигера Абдурахманом Тчиани встретиться в нейтральном месте.

Ранее Вооружённые силы Нигера перешли в режим максимальной готовности. Такой приказ армии страны отдал глава штаба обороны Мусса Салау Барму. Он пояснил, что решение принято для адекватного ответа на возможную агрессию в отношении Нигер.