Брюссель, 29 августа, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Власти Евросоюза допускают возможность отправки на Украину своих солдат, но уже после завершения боевых действий, заявил глава военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер.

Soeren Stache/Global Look Press

Военнослужащие из Евросоюза смогут готовить бойцов ВСУ и помогать им в разминировании, а также в укреплении обороны, цитирует генерала немецкое издание Die Welt.

Такое развитие событий «вполне реально», ЕС и сейчас занимается обучением бойцов ВСУ, а в будущем тренировочные центры могут перенести на территорию Украины, добавил Бригер.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 28 августа бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что на фоне успешного проведения специальной военной операции России власти США могут принять решение об отправке своих войск на Украину и введении контингента в её западные регионы. При этом эксперт полагает, что вооружённые силы США к такому развитию событий не готовы.

В свою очередь политики стран ЕС неоднократно заявляли, что до завершения конфликта на территории Украины не намерены направлять туда своих военнослужащих. Немецких солдат на Украине «нет и не будет», отмечал ранее в августе 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц. В одном из своих выступлений он заявил, что перед правительством страны стоит задача не допустить вовлечения Германии в конфликт на Украине.

При этом ряд экспертов полагают, что решение о вводе контингента на запад Украины под тем или иным предлогом могут принять ряд стран, входящих в ЕС и НАТО, в том числе Польша и Литва. Обозреватель польского издания Mysl Polska Михал Радзиковский в августе 2023 года отметил, что Варшава, руководствуясь «псевдопатриотическими интересами», может принять решение об отправке солдат в западные регионы Украины для защиты от якобы существующей «российской угрозы».