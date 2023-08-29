Нью-Йорк, США, 29 августа, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Расширение БРИКС свидетельствует о желании изменить текущий международный порядок и о провале лидерства США, сообщило 29 августа агентство Bloomberg.

Xie Huanchi/Global Look Press

«Растущий аппетит к альтернативе существующему международному порядку важен сам по себе — и свидетельствует о провале лидерства США», — говорится в статье.

Вместе с тем, отмечает агентство, расширение БРИКС за счёт Аргентины, Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ может привести к росту числа противоречий внутри блока и осложнить координацию. Так, Индия, ЮАР и Бразилия изначально сомневались, не желая, чтобы «группа в более жёсткой форме объединилась против США и их партнёров по G7.

Несмотря на разногласия, страны БРИКС, заключает агентство, согласны с тем, что нынешние глобальные правила и институты не отвечают должным образом их интересам.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа страны — участницы БРИКС приняли итоговую декларацию по итогам 15-го саммита, проходившего в ЮАР. В частности, в документе говорится, что в состав БРИКС войдут ещё шесть стран — Иран, Аргентина, Египет, Саудовская Аравия, Эфиопия и ОАЭ. Их официальное членство в БРИКС начнётся 1 июня 2024 года.

Глава российской делегации на 15-м саммите БРИКС Сергей Лавров, комментируя решение объединения о расширении, рассказал, по какому принципу происходит отбор претендентов.

Все участники БРИКС хотят видеть в объединении единомышленников. Так что важным критерием было совпадение позиций по таким вопросам, как многополярность мировой политики, рассказал Лавров.