Киев, 29 августа, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Японии Фумио Кисидой тему гарантий безопасности для Киева. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

Украинский президент рассказал, что провёл с Фумио Кисидой телефонный разговор, отметив, что руководство страны ценит декларацию G7 о гарантиях безопасности для Украины, принятую во время японского председательства, актуальным также является заключение соответствующих двусторонних соглашений в рамках декларации.

Он уточнил, что Киев готов начать данный переговорный процесс с Японией как можно быстрее.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Украины сообщил, что готовность подписать с Киевом соглашения о предоставлении гарантий безопасности выразили 12 стран. Соглашения о предоставлении гарантий безопасности готовы подписать Дания, Швеция, Бельгия, Ирландия, Испания, Исландия, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Румыния, Чехия.

Отмечается, что эти страны присоединились к Вильнюсской декларации и теперь с каждым государством необходимо подписать двухсторонние соглашения.

По словам президента Украины, данная работа будет начата на этой неделе, при этом первым государством, с которым работает Украина, стали США. Он уточнил, что в течение второй половины текущего года пакет гарантий безопасности должен стать вполне конкретным.