Москва, 29 августа, 2023, 17:50 — ИА Регнум. В Трудовом кодексе России недостаточно норм для регулирования вопроса с алкогольным опьянением работников, поэтому можно допустить, что разрешение Верховного суда увольнять сотрудников, явившихся на работу в пьяном виде, приведёт к пересмотру некоторых статей нормативно-правовой базы ТК РФ. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал адвокат и правозащитник Владимир Новицкий.

Vsrf.ru Верховный суд

Ранее Верховный суд России разрешил увольнять сотрудников, явившихся на работу в пьяном виде, даже без проведения процедуры медосвидетельствования. Поводом для такого решения послужила ситуация в Санкт-Петербурге, где слесарь завода «Красный октябрь» пришёл на работу в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину отправили на медосвидетельствование, но он отказался оплачивать процедуру и проходить её, после чего работника уволили. Но он оспорил решение через суды трех инстанций, которые признали, что нет доказательств для увольнения по статье, и мужчину восстановили на работе. Предприятию пришлось дойти до Верховного суда РФ, чтобы доказать свою правоту.

«Это не прецедент, такие ситуации были, но просто не доходили до Верховного суда. Недостаёт оснований для нормативного регулирования этого вопроса. Например, для управления транспортными средствами вводили определённую допустимую дозу промилле. Но для работников, сотрудников каких-либо предприятий такой минимальной дозы не существует. К тому же у человека может быть характерный запах из-за принятия определённых лекарственных препаратов», — отметил Новицкий.

Он пояснил, что необходимо установить минимально допустимый порог, потому что человек мог принимать, например, кислую пищу, которая имеет элемент брожения, пил квас или кефир, и в его крови могло оказаться 0,01 промиле. Также юрист отметил, что согласно ТК РФ работодатель не обязан, но имеет право увольнять сотрудников за присутствие на рабочем месте в нетрезвом виде. Однако для установления факта опьянения должна выполняться определённая процедура, которая включает в себя составление письменного акта о происшествии, возможный сбор комиссии для вынесения решения в отношении работника, фиксацию показаний свидетелей.

«После этого человек должен пройти медосвидетельствование. Важно, чтобы человек сам сходил на этот осмотр, чтобы получил соответствующий документ, чтобы иметь шанс в случае чего оспорить решение руководства, тем более если его отстранили от работы. Схема всегда следующая — сотрудник соглашается пройти медосмотр, самостоятельно оплачивает эту процедуру, и если он трезв, то тогда работодатель компенсирует ему эти средства», — пояснил Новицкий.

При этом адвокат согласился, что если сотрудник отказывается проходить медосмотр, то это уже наводит работодателя на подозрения и может свидетельствовать как косвенное признание вины. Однако далеко не всегда нетвёрдая походка и плохая координация в пространстве указывают на состояние опьянения. Новицкий привёл в пример последствия диабета или проблемы с мозговым кровообращением, которые могут привести к схожему с опьянением состоянию человека. По мнению юриста, при формальном равенстве сторон в суде всё же силы работодателя и сотрудника, как правило, несопоставимы.

«Человек, который судится с предприятием, имеет намного меньше возможностей, чем сама компания. Поэтому любое такое действие должно трактоваться в сторону ограничения прав работодателя, то есть в защиту сотрудника, это принцип. Поэтому мужчина из Санкт-Петербурга ещё может оспорить решение Верховного суда», — заметил юрист.

Он добавил, что мужчине нужно обратиться в президиум суда либо к председателю суда или его заместителю, а также — если ему откажут — к уполномоченному по правам человека РФ.