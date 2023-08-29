Лондон, 29 августа, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Шестеро полицейских, патрулирующие улицы в ходе Ноттинг-Хиллского карнавала в Лондоне, были укушены. Об этом 29 августа сообщила пресс-служба Федерации столичной полиции.

По её данным, в ходе карнавала в Ноттинг-Хилле 75 полицейских подверглись нападению.

«Шестеро укушены. Один подвергся сексуальному насилию. Один находится в больнице», — говорится в сообщении.

Согласно данным британской полиции, за два дня карнавала стражи порядка провели 275 задержаний за различные правонарушения, в том числе за хранение оружия, нападения на сотрудников полиции, хранение наркотиков и преступления сексуального характера.

Как передавало ИА Регнум, по итогам первого дня карнавала афро-карибской культуры полиция задержала 85 человек в лондонском районе Ноттинг-Хилл. Из общего числа задержанных 26 человек подозреваются в хранении оружия с целью нападения, 18 человек задержаны по подозрению в хранении наркотических веществ, 11 человек подозреваются в совершении насильственных действий сексуального характера и 10 человек — в связи с нападениями на сотрудников полиции.

Традиционный карнавал в районе Ноттинг-Хилл проводится почти 60 лет подряд, с 1964 года на северо-западе Лондона. Он является крупнейшим уличным фестивалем в Европе, на празднование ежегодно съезжаются больше миллиона туристов и жителей Великобритании.