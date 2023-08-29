Москва, 29 августа, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Мосгорсуд признал законным арест экс-министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), обвиняемого в призывах к экстремизму, сообщили 29 августа в суде.

Dom kobb Игорь Гиркин

«Апелляционные жалобы защиты отклонить», — говорится в решении суда.

Напомним, 21 июля бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова арестовали на два месяца до 18 сентября. Ему предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете и грозит до пяти лет лишения свободы.

Правозащитники посетили в СИЗО арестованного Игоря Гиркина (Стрелкова), рассказал ИА Регнум рассказал член совета по правам человека (СПЧ) при президенте, секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.