Донецк, 29 августа, 2023, 17:32 — ИА Регнум. В Вооружённых силах Украины (ВСУ) серьёзно опасаются окружения своей группировки российской армией, если Киев бросит все свои резервы на прорыв фронта, заявил 29 августа командир батальона «Восток» Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Ходаковский

«Противник очень опасается наших действий на альтернативных направлениях. Это мешает ему сосредоточивать усилия по тем векторам, по которым он изначально рассчитывал добиться громкого успеха, но в результате завяз», — написал он.

Ходаковский отметил, что опасения ВСУ настолько серьёзны, что украинское командование вынуждено перебрасывать ресурсы с запорожского направления на Днепропетровск.

«В военной среде противника упорно ходят слухи о двухсоттысячной группировке наших войск, которая готова к применению, но точного направления удара противник пока просчитать не может, и поэтому испытывает повышенную нервозность», — сообщил он.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 21 июля рассказал об отсутствии военных успехов у украинских войск в ходе контрнаступления и разочаровании от этого на Западе. Это же подтвердил 25 августа и глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Он отметил, что провал широко анонсированного контрнаступления украинских войск сейчас уже стал очевидным.

Министерство обороны 4 августа сообщило, что ВСУ в попытках наступления потеряли свыше 43 тыс. военнослужащих и более 4,9 тыс. единиц вооружений, в том числе немецкие танки Leopard, французские колёсные танки AMX и американские БМП Bradley.

Как отметил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер, глава киевского режима Владимир Зеленский не желает признавать поражение и будет продолжать говорить о «победе ВСУ», когда российские танки будут уже идти по Киеву. Эксперт уточнил, что потери украинской армии растут ежедневно, о чём докладывают киевским властям.