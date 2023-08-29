Москва, 29 августа, 2023, 18:37 — ИА Регнум. Всероссийский онлайн-марафон «Ночь выборов» пройдёт в этом году на новой площадке — крыше здания в центре Москвы. Об этом организаторы политмероприятия рассказали 29 августа на пресс-конференции в ТАСС.

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«В этом году мы меняем локацию, но не меняем принципов. 10 сентября встречаемся с 18 до 24 часов под крышей в «Цветном» и честно говорим о выборах и стране», — сообщила политконсультант и руководитель оргкомитета марафона Алёна Август.

Она добавила, что участники восьмого по счёту марафона могут понаблюдать за «звёздами московского неба», узнать о новых подходах в электоральных технологиях, социальном проектировании, возможностях и роли общественного наблюдения в обеспечении выборов, а также обсудить выборы в новых регионах и итоги голосования по всей России.

Также запланированы прямые включения из регионов, горячие баттлы на актуальные темы, брифинги партий и экспертные круглые столы с участием политологов, социологов и философов.

По словам вице-президента Российской ассоциации политических консультантов Андрея Максимова, ожидается, что новый избирательный сезон станет более конкурентным и ярким, чем предыдущий. Проходит шок от начала СВО, регионы адаптируются к новой реальности, все избирательные технологии работают.

Площадка Независимого общественного мониторинга будет традиционно задействована на «Ночи выборов». В дни голосования любой участник избирательного процесса сможет отправить сообщение о том, как он проходит, через «Карту сообщений» на портале НОМ.

По словам федерального координатора Ассоциации НОМ Алексея Пескова, на площадке будет представлена уникальная информация о ходе голосования, статистика и «интересные ситуации».

Как сообщало ИА Регнум, в единый день голосования 10 сентября в российских регионах пройдут выборы различных уровней. В Москве будут выбирать мэра. В 21 регионе состоятся выборы высших должностных лиц. Также запланированы дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным округам.