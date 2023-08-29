Москва, 29 августа, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Только на условиях, которые назвал президент России Владимир Путин, можно обсуждать судьбу зерновой сделки. Об этом 29 августа сообщил ТАСС со ссылкой на российский дипломатический источник.

Иван Шилов ИА Регнум

«Вопрос зерновой сделки может обсуждаться исключительно на условиях, озвученных ранее президентом РФ», — приводит агентство слова источника.

Как передавало ИА Регнум, 22 августа Путин, выступая на деловом форуме БРИКС, заявил, что Россия готова вернуться в зерновую сделку, но только в случае реального выполнения всех обязательств перед Москвой. Российский лидер добавил, что стране намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений, лицемерно обвиняя в сложностях на мировых рынках. Он также отметил, что Россия может заместить поставки украинского зерна и на коммерческой, и на безвозмездной основе, тем более что в этом году она ждёт отличный урожай.

В МИД России 17 июля подчеркнули, что сохранение зерновой сделки в условиях откровенного саботажа теряет смысл, и заявили, что Киев использовал подконтрольные ему порты и открытый Россией коридор не только для вывоза украинского зерна, но и для проведения террористических атак.

Черноморская сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна из украинских портов действовала с 22 июля 2022 года по 17 июля 2023 года. МИД России неоднократно заявлял, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» страны.

Вторая часть сделки касалась российских поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Координационный центр ООН 15 июля заявил, что в рамках договорённости ни одно судно с российскими удобрениями так и не было отправлено.