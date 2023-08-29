Москва, 29 августа, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Диалог между Москвой и Ватиканом по ситуации на Украине продолжается, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью агентству ANSA.

Иван Шилов ИА REGNUM

По её словам, Москва высоко ценит сбалансированную линию Ватикана по конфликту на Украине, а также усилия Святого престола и лично папы Римского Франциска, которые направлены на достижение мирного решения ситуации.

Вместе с тем, добавила она, эти решения открыто отвергается киевским режимом. Также она добавила, что в настоящий момент двусторонние связи между Россией и Италией разрушены.

Однако, подчеркнула Захарова, рано или поздно экономические причины, культурная и историческая близость двух народов приведут к тому, что руководство Италии осознает необходимость восстановления этих связей.

Как сообщало ИА Регнум, 25 августа папа Римский, выступая по видеосвязи на Всероссийской встрече католической молодёжи призвал молодых людей не забывать, что они наследники великой России, святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II.

Слова Франциска вызвали шквал критики в его сторону со стороны Киева. Так, официальный представитель МИД Украины Олег Николенко назвал речь понтифика «империалистической пропагандой».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что папа Римский знаком с российской историей и его призыв к молодёжи не забывать о своём великом наследии весьма отраден. При этом он добавил, что российское наследие не ограничивается только Петром I и Екатериной II.