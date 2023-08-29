Москва, 29 августа, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Обвиняемым в покушении на первого главу Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, дело которых поступило в Южный окружной военный суд, вменяется и убийство командира ополченцев Арсена Павлова, известного под позывным «Моторола». Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Andrew Butko Арсений Павлов (Моторола)

«Согласно разработанному плану убийства, взрыв большой мощности должен был произойти в подъезде дома в Донецке, где проживал Павлов, известный на территории ДНР по позывному Моторола. Средством совершения взрыва было определено дистанционное приведение в действие самодельного взрывного устройства, которое должно располагаться на крыше кабины лифта, когда в ней будет находиться Павлов», — приводит агентство слова собеседника.

По версии следствия, решение об убийстве Моторолы было принято в период с июня до середины октября 2016 года.

В материалах дела указано, что обвиняемый Александр Погорелов по заданию СБУ установил взрывчатку на крыше лифта и привел её в действие около 20:00 мск 16 октября 2016 года.

Как передавало ИА Регнум, командир батальона «Спарта» армии ДНР Арсен Павлов, более известный под позывным «Моторола», был убит 16 октября 2016 года в лифте своего дома в Донецке с помощью взрывного устройства. Вместе с ним погиб его охранник. Позже в министерстве госбезопасности ДНР заявили, что заказчиком убийства командиров донбасского ополчения Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви) является начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.

В ходе пресс-конференции в Москве 25 марта 2019 года бывший сотрудник службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что за покушениями на лидеров республик Донбасса, а также ополченцев — командира батальона «Спарта» Арсена Павлова (позывной «Моторола») и командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной «Гиви»), стоят украинские спецслужбы. Бывший сотрудник СБУ добавил, что подготовка сотрудников этого управления ведётся не по линии контрразведки.

В Ухте на здании школы № 13, где учился герой антинацистского сопротивления в Донбассе Арсен Павлов, появилась посвященная ему памятная доска. Моторола — уроженец Ухты. Возглавляя противотанковое спецподразделение «Спарта», участвовал в обороне Славянска и битве за Иловайск, сражении за аэропорт Донецка и освобождение Дебальцево. Посмертно награжден орденом Мужества.