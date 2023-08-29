Москва, 29 августа, 2023, 16:58 — ИА Регнум. В поиске пропавшей в Москве 16-летней фигуристки Алины Горбачёвой задействовали водолазов.

Кадр из видео

Как сообщает ТАСС, в районе поисков спортсменки работают два катера. Территорию поисков оградили, её охраняет сотрудник полиции.

Как передавало ИА Регнум, об исчезновении фигуристки стало известно 29 августа. В полицию обратилась мать фигуристки Екатерина. Она рассказала, что вечером девушка вышла с катка «Чкалов Арена», но домой не пришла. Идти ей нужно было через парк.

Незадолго до своего исчезновения Горбачёва поссорилась с тренером, рассказал ранее ИА Регнум информированный источник в правоохранительных органах. У фигуристки с собой вечером 28 августа были паспорт, айфон, планшет и 20 тыс. рублей, а также рюкзак. Её вещи, по некоторым данным, были найдены на пляже на столичной Покровской набережной.

В СК заявили о начале проведения доследственной проверки после безвестного исчезновения Горбачёвой, было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В прокуратуре Москвы опубликовали связанную с исчезновением фигуристки видеозапись. На кадрах видно, как Горбачёва покидает территорию катка и переходит проезжую часть.