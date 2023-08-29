Брянск, 29 августа, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом 29 августа сообщили в Министерстве обороны РФ.

Александр Полегенько/ТАСС

Отмечается, что около 16:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотником самолётного типа по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, около 13:00 мск 29 августа украинский беспилотник был перехвачен и потерпел крушение в акватории Чёрного моря. Кроме того, около 12:00 мск российский самолёт морской авиации уничтожил над Чёрным морем ещё один украинский дрон.

Ранее 29 августа два украинских дрона попытались атаковать объекты на территории РФ, но были сбиты средствами ПВО в небе над Тульской областью.