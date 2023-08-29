Берлин, 29 августа, 2023, 16:45 — ИА Регнум. В прокуратуре Берлина прекратили расследование в отношении фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна, обвиняемого в сексуальных домогательствах. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung.

STAR-MEDIA via www. imago-images. Тилль Линдеманн

По её данным, Линдеманн сумел опровергнуть обвинения в свой адрес, в результате все расследования против него были прекращены.

Как передавало ИА Регнум, ранее в немецких СМИ стали появляться сообщения о том, что несколько женщин обратились в правоохранительные органы Германии с жалобами о случаях домогательств со стороны Тилля Линдеманна. Одно из них поступило от поклонницы группы.

Девушка по имени Шелби Линн утверждает, что после концерта Линдеманна 22 мая ее пригласили на закрытую вечеринку, где предложили напитки, в которые якобы были подмешаны наркотические вещества. После, по словам потерпевшей, музыкант предложил ей вступить с ним в интимную связь, но получил отказ. Сам лидер Rammstein отказался прокомментировать эти обвинения.

14 июня стало известно, что прокуратура Берлина проведёт проверку после обвинений в адрес Линдеманна в сексуальных домогательствах. 15 июня американский звукозаписывающий медиахолдинг Universal Music Entertainment объявил о том, что ограничивает на неопределенный срок сотрудничество с Rammstein из-за этого скандала.