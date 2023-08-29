Пекин, 29 августа, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Китайский государственный ресурс «Картографический сервис стандартных карт» выпустил новый, официально утвержденный, комплект географических карт за 2023 год.

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно данным gazeta.ru, на этих картах часть территорий России присоединена к Китаю.

Отмечается, что речь идёт о Большом Уссурийском острове, который был разделён между РФ и КНР.

«Часть территорий России присоединена к Китайской Народной Республике, а именно Большой Уссурийский остров, разделённый между двумя государствами», — говорится в материале.

Отмечается, что карта составлена ​​в соответствии с национальными стандартами оформления границ Китая и других государств мира. Её можно использовать для рекламных и новостных карт, иллюстраций в газетах и книгах, фоновых карт рекламных дисплеев, базовых карт ремесленного дизайна, также она может быть использована в качестве справочной базовой карты для подготовки общедоступных карт, сообщается на сайте китайского государственного ресурса.

Как передавало ИА Регнум, остров Большой Уссурийский, площадь которого превышает 250 кв. км, расположен на реке Амур на территории России и Китая.

Ранее глава Министерства России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что одним из интересных амбициозных проектов является идея создания на острове Большой Уссурийский нового пограничного кластера, который мог бы стать зоной свободной торговли между Россией и Китаем, зоной обмена товарами, таким международным ТОРом, наподобие китайско-казахстанского центра приграничного сотрудничества «Хоргос».