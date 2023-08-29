Каменск-Уральский, Свердловская область, 29 августа, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Уголовное дело об убийстве возбуждено после обнаружения тела 16-летней школьницы в лесополосе в Каменске-Уральском. Это сделано для тщательного установления обстоятельств трагедии, сообщили 29 августа в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

Девушка пропала 8 августа. Она приехала на электричке из Екатеринбурга, опоздала на автобус и пошла домой пешком. По пути она отправляла сообщения с мобильного телефона. Позднее школьницу нашли мёртвой, но телефона при ней не было.

«В ходе следствия проверяются различные версии произошедшего (в том числе устанавливаются лица, которые попали в поле зрения видеокамер)», — отметили в СКР.

В рамках расследования проводится судебная медицинская экспертиза для установления давности и точной причины смерти, назначен комплекс судебных экспертиз по изъятым вещественным доказательствам, добавили в ведомстве.

Ранее в Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых виден мужчина на велосипеде, преследующий школьницу. Отец девушки считает, что этот человек причастен к её гибели.

«На камерах видно, что он сначала преследует Дану, а потом спустя время возвращается назад. Нелогичный маршрут. Он сделал большой крюк, получается», — рассказал отец школьницы изданию kp.ru.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать дело о гибели школьницы в областное управление СКР для дальнейшего расследования после того, как её отец обвинил местных следователей в волоките.

Как сообщало ИА Регнум, по одной из версий, школьница из Каменска-Уральского погибла в результате отравления синтетическим препаратом. Перед гибелью она написала в своём Telegram-канале: «Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня».