Москва, 29 августа, 2023, 16:22 — ИА Регнум. В Москве правоохранители обнаружили машиниста-инструктора, который брал взятки у коллег, обещая прикрыть их нарушения. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Так, 27 августа в ходе оперативных мероприятий на станции Москва-Курская, выяснилось, что машинист моторвагонного депо «Железнодорожное» Григорий К. дал взятку машинисту-инструктору Александру П., чтобы тот не указывал в отчёте случаи нарушения скоростного режима электричками. Общая сумма взяток составила 15 тыс. рублей.

На следующий день правоохранители выявили ещё один схожий случай — другой машинист электрички Пётр К. дал Александру взятку в 11 тыс. рублей ради обещанной премии.

Начата проверка по ч. 3 ст. 291 УК РФ о даче взятки. Ответственность за данное преступление — штраф в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом.

В августе прошлого года куратор группы переподготовки помощников машинистов Белгородского подразделения Юго-Восточного учебного центра профессиональных квалификаций РЖД попался на взятках. Он за деньги принимал итоговую аттестацию.