Вашингтон, 29 августа, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Торговые суда сталкиваются с рисками при транспортировке грузов через портовую инфраструктуру на Дунае, которую Киев пытается использовать после приостановки зерновой сделки, пишет 29 августа газета New York Times со ссылкой на Алексиса Эллендера — аналитика компании Kpler, занимающейся сырьевым анализом.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, портовая инфраструктура на Дунае устарела, а предназначенные для более крупных портов танкеры слишком массивны и могут застрять или получить повреждения на одном из узких водных путей, заблокировав движение.

Также в числе проблем, с которым сталкиваются суда, Эллендер назвал нехватку пилотов, которые чрезвычайно важны для навигации судов по рекам.

Помимо этого, отмечает New York Times, за дельтой Дуная есть опасность столкнуться с морскими минами. Как признался Фират Адриансен, капитан одного из судов под турецким флагом, когда судно достигло Босфорского пролива, они с командой из 20 человек почувствовали огромное облегчение. Он добавил, что больше никогда не рискнёт идти тем же маршрутом, пока ситуация не будет урегулирована.

В статье отмечается, что владельцы судов из-за существующих рисков могут предпочесть покупать сельхозпродукцию не у Киева, а у других производителей, в частности, у Бразилии, Канады и Австралии.

Как передавало ИА Регнум, 17 июля Россия официально уведомила ООН, Турцию и Украину о приостановке действия черноморской зерновой инициативы. Причиной такого решения стало то, что ни одно из обещаний, данных России при заключении этой договорённости, так и не выполнили. В рамках соглашения Россия предоставляла безопасный морской коридор для сельскохозяйственных грузов — зерна и удобрений — c Украины.

Украина тем временем объявила о временных коридорах в Чёрном море для торговых судов. Как отметили 10 августа в Киеве, речь идёт об идущих в или из портов Одессы, Черноморска и Южного. Украинские власти отметили, что на обозначенных маршрутах сохраняется военная угроза, поэтому проходить по ним могут лишь суда, владельцы и капитаны которых на это официально согласны.

Из порта Одессы 16 августа по открытому Киевом временному коридору в Чёрном море вышло первое судно. Второе судно с зерном вышло в Чёрное море 26 августа.

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова в беседе с корреспондентом ИА Регнум заявила, что в рамках неработающей зерновой сделки налаживание полноценного экспорта зерна с Украины довольно проблематично.