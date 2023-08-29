Киев, 29 августа, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Компания «Укргаздобыча» открыла новое месторождение газа, запасы могут достигать 1 млрд кубометров, заявили 29 августа в пресс-службе концерна «Нафтогаз Украины».

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«Укргаздобыча открыла новое месторождение. Ожидается, что его запасы могут достичь 1 млрд куб. м газа. Испытания скважины глубиной почти 4 тысячи метров проводили «с нуля» и завершили в августе», — сказано в сообщении.

Перед проведением бурения специалисты «Укргаздобычи» проводили 3D-сейсморазведывательное исследование, заявили также в «Нафтогазе Украины».

Ранее представители концерна говорили, что за первые пять месяцев 2023 года на Украине были открыты несколько новых месторождений и введены в эксплуатацию семь новых скважин. Объём добычи в 2023 году был предварительно оценен в 13,5 млрд кубометров.

В 20 212 году в «Укргаздобыче» сообщали, что в первом полугодии 2021 года объём добычи собственного газа на Украине существенно снизился — на 5,3%, до 6,8 млрд кубометров. По данным украинских СМИ, сокращение добычи касалось в первую очередь государственных компаний.

В декабре 2021 года в концерне «Нафтогаз Украина» заявили, что объёмы собственной газодобычи на Украине продолжат снижаться, а крупнейшие месторождения страны исчерпаны уже на 80%. Для поиска и освоения новых месторождений газа требуется не менее 20 млрд долларов инвестиций, отмечали представители концерна.