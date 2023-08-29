Москва, 29 августа, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан проведут переговоры в Москве 31 августа. Об этом 29 августа сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Баранов Владимир/Global Look Press

«Переговоры пройдут в Москве 31 августа», — приводит агентство слова источника.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала переговоры Лаврова с Фиданом в Москве. Советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч заявил, что одной из главных тем визита Фидана в Россию станет создание зернового коридора.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что встреча президентов России и Турции состоится в скором времени, а точная дата будет объявлена в соответствии с предварительными договорённостями по этому вопросу.