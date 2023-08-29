Москва, 29 августа, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Над Чёрным морем перехвачен украинский беспилотник, пресечена попытка террористической атаки киевского режима. Об этом 29 августа сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотником самолётного типа по объектам на территории России.

«Беспилотный летательный аппарат был перехвачен и потерпел крушение в акватории Чёрного моря», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны сообщили, что 29 августа около 12:00 мск российский самолёт морской авиации уничтожил над Чёрным морем украинский беспилотник.

Ранее в Минобороны сообщали о предотвращении целого ряда других попыток ВСУ совершить террористические атаки. 29 августа два украинских дрона попытались атаковать объекты на территории РФ, но были сбиты средствами ПВО в небе над Тульской областью. Другой БПЛА был уничтожен средствами ПВО в небе над Белгородской областью поздно вечером 28 августа.

Днём ранее, 27 августа, дрон ВСУ врезался в многоэтажный дом в Курске. В окнах на нескольких этажах были выбиты стёкла. Жители не пострадали.