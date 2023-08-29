Смоленск, 29 августа, 2023, 15:36 — ИА Регнум. В зоне специальной военной операции погиб бывший хоккеист смоленского клуба «Славутич» Артём Гвоздик. Об этом сообщается на странице команды в соцсети «ВКонтакте».

Соцсети Бывший хоккеист смоленского клуба «Славутич» Артём Гвоздик

«23 августа в зоне проведения СВО, защищая нашу страну и выполняя свой долг, погиб замечательный человек, наш бывший игрок вратарь Артём Гвоздик. Ему было всего 35 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Гвоздик воевал на запорожском направлении в штурмовых подразделениях ВДВ.

За «Славутич» хоккеист выступал в сезоне 2015/16, а в последнее время играл за псковскую команду ВДВ, там же тренировал детей. Также Гвоздик выступал в первенстве Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) за «Тамбов», «Сокол» (Новочебоксарск) и «Алтай» (Барнаул).