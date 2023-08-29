Владимир, 29 августа, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Закон об учреждении специальной областной награды для педагогов «Педагогическая слава земли Владимирской» приняли депутаты Законодательного собрания региона. Как рассказали в пресс-службе областного парламента, медалью будут награждать учителей, педагогов, преподавателей, воспитателей за заслуги в профессиональной деятельности.

Пресс-служба Законодательного собрания Владимирской области Заместитель председателя комитета по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания Владимирской области Инна Гаврилова

Медаль станет свидетельством признания педагогического таланта тех, кто дает глубокие знания, развивает творческий потенциал детей, создает инновационные учебно-методические пособия, программы, авторские методики, ведет научную деятельность.

В этом году награду получат 55 человек. Первым награжденным выплатят премию в размере 45 тысяч рублей в честь Года педагога и наставника, который отмечается в России. В дальнейшем сумма премий будет уточняться.

«Педагоги всегда были и остаются людьми, которые играют очень важную роль в формировании личности, знаний, навыков и ценностей учеников, — заявила заместитель председателя комитета по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания Владимирской области Инна Гаврилова. — Они достойны особой награды. Ее учреждение — знак общественного признания самоотверженного, усердного, созидательного труда владимирских педагогов. Я сама — директор школы и знаю, как трудятся мои коллеги — отдавая всю душу, все тепло своих сердец своим ученикам. Медаль — это «спасибо» нашим замечательным педагогам от всех родителей и детей».