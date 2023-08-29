Москва, 29 августа, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Следователи Главного следственного управления СК РФ по Москве возбудили уголовное дело по статье «Убийство» после исчезновения 16-летней фигуристки Алины Горбачёвой.

Александр Вильф/РИА Новости Алина Горбачёва

«Для установления всех обстоятельств исчезновения 16-летней Алины Горбачёвой следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — сказано в сообщении столичного управления СК.

В свою очередь, в московской прокуратуре заявили, что надзорное ведомство контролирует ход и результаты расследования данного уголовного дела.

«Местонахождение несовершеннолетней до настоящего времени не установлено», — добавили в прокуратуре.

Ранее в СК заявили о начале проведения доследственной проверки после безвестного исчезновения Горбачёвой. С заявлением в полицию обратилась мать фигуристки. Вечером 28 августа Алина Горбачёва вышла с катка «Чкалов Арена», должна была прийти домой через парк, но дома не появилась.

В прокуратуре Москвы опубликовали связанную с исчезновением фигуристки видеозапись. На кадрах видно, как Горбачёва покидает территорию катка и переходит проезжую часть.

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Незадолго до своего исчезновения Горбачёва поссорилась с тренером, рассказал ранее ИА Регнум информированный источник в правоохранительных органах. У фигуристки с собой вечером 28 августа были паспорт, айфон, планшет и 20 тыс. рублей, а также рюкзак. Её вещи, по некоторым данным, были найдены на пляже на столичной Покровской набережной.