Москва, 29 августа, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Информация об исключении произведений Пушкина, Лермонтова, Гоголя и других русских классиков из ЕГЭ по литературе 2024 года не соответствует действительности, сообщила 29 августа пресс-служба Минпросвещения России.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Пушкин

В министерстве уточнили, что ни одно из произведений русской литературы, литературы XVIII и первой половины XIX веков, не исключено из программы.

«В соответствии с отечественной традицией преподавания литературы произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя изучались и изучаются в основной школе и выносятся на проверку при проведении основного государственного экзамен», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Федеральный институт педагогических измерений исключил из программы подготовки к ЕГЭ по литературе произведения Пушкина, Лермонтова и Гоголя, одновременно включив в список некоторых зарубежных писателей.

В Рособрнадзоре пояснили, что знание произведений русской литературы, созданных до середины XIX века, проверяется при проведении Основного государственного экзамена (ОГЭ, после 9 класса), а в старших классах акцент сделан на изучении русской литературы второй половины XIX — начала XXI веков, с чем и связаны изменения в ЕГЭ.

Как заявлял в июне 2023 года министр просвещения Сергей Кравцов, каких-либо серьёзных изменений в содержании и технологии проведения ЕГЭ в 2024 году не будет. Важна стабильность, школьники должны заранее понимать правила, по которым будут сдавать экзамены, отметил он.