Москва, 29 августа, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Католическое население Украины не проникнется патриотическими настроениями после того, как украинский МИД раскритиковал папу Римского за его тёплые высказывания о российской истории. Об этом корреспонденту ИА Регнум 29 августа заявил политолог Владимир Корнилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Ватикан

Ранее официальный представитель МИД Украины Олег Николенко назвал империалистической пропагандой высказывание понтифика Франциска, назвавшего россиян наследниками великой России, империи большой культуры и человечности.

Корнилов объяснил, что киевский режим не очень переживает за то, что испортит отношения с католической частью собственного населения.

«На Украине живёт немало православных. Но вы видите, что они творят с православной церковью!» — возмутился эксперт.

При этом он согласился, что хамское отношение, которое проявляют к папе Римскому украинские власти (например, неоднократное внесение понтифика на сайт «Миротворец»), не вызовет всплеска патриотических настроений у тех украинцев, которые считают папу своим понтификом и представителем церкви.

«Хотя на Украине и нет критической массы католиков. Однако есть ещё греко-католики, которые тоже считают папу Римского представителем своей церкви. Но все они в основном находятся на западе Украины. А там настроения к России и российской истории соответствуют тому, что заявляет МИД Украины», — пояснил политолог.

Корнилов согласился, что Киев последнее время поступает очень нерационально и ссорится с теми, с кем следовало бы поддерживать хорошие отношения. Весь мир увидел, как президент Украины Владимир Зеленский вёл себя даже со спонсорами, с руки которых он кормится.

«Например, можно вспомнить его хамский ответ министру обороны Великобритании. Или его общение с президентом Бразилии, — заметил политолог. — Так что поведение Киева не самое умное и не самое дипломатичное. А учитывая роль папы Римского в тех мирных инициативах, которые время от времени звучат, власти Украины таким образом отрезают себе пути для дипломатического манёвра. Но такие люди правят Украиной. Они считают, что у них есть всего один правильный хозяин, который расположился в Белом доме. А всё остальное наносное».

Он напомнил, что папа Римский не раз говорил такое, что не устраивало Москву, но она не устраивала из-за этого истерик и скандалов.

Однако эксперт призвал не забывать, что риторика Святого престола продиктована собственными интересами. Папа Римский видит в перспективе территорию Украины под своим омофором (под своим церковным покровительством, юрисдикцией).

«И это не первый понтифик, который выдвигает какие-то инициативы в отношении Украины. Его предшественник занимался тем же самым. Понятно, что у Ватикана есть свои далекоидущие планы по расширению влияния католической церкви. В этом не приходится сомневаться, — подчеркнул Корнилов. — В связи с этим хочется вспомнить, что, когда конфликт на Украине только начинался, папа Римский устроил молебен на центральной площади Ватикана за мир на Украине и выпустил белых голубей. Их тут же растерзали черные вороны».

Ранее ИА Регнум сообщало, что заявление папы Римского, которое так сильно огорчило украинский МИД, содержало призыв к россиянам не забывать своё наследие, так как они наследники великой России, страны святых, царей, Петра I, Екатерины II, могучей и просвещенной Российской империи.

В Кремле эти реплики понтифика нашли «весьма и весьма отрадными». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что папа Римский знаком с российской историей и это очень хорошо.

Сам Святой престол, отвечая на критику со стороны украинской дипломатии, призвал Николенко обратить внимание на контекст, в котором прозвучали слова понтифика. В Ватикане заметили, что он отнюдь не восхвалял империализм, а призывал молодёжь сохранять и развивать то положительное, что есть в великом культурном и духовном наследии России.