Омск, 29 августа, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Глава Омской области Виталий Хоценко рассказал о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Хоценко сообщил, какие направления в экономике будут развиваться, а также анонсировал появление нового крупного тепличного комплекса.

Пресс-служба правительства Омской области Встреча временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Виталия Хоценко с президентом РФ Владимиром Путиным

«В сельском хозяйстве помимо традиционных направлений — производства зерна, молока, мяса, — новым направлением развития видим, и об этом я тоже президенту доложил, — это производство овощей закрытого грунта», — заявил Хоценко. «У нас появится самая крупная и современная теплица. Мы все усилия для этого прикладываем. Это порядка 60-65 гектаров», — добавил он. Глава региона отметил, что инвестиции в проект достигают 30 млрд рублей. Реализация проекта создаст порядка 1000 рабочих мест.

Первый тепличный комплекс появится в Таврическом районе, затем производство будет масштабироваться.

Пресс-служба правительства Омской области Президенту РФ доложили оразвитии логистического потенциала Омской области

«Ставим себе задачу обеспечить не только Омскую область своими овощами, но и поставлять в регионы Сибири, Урала, Дальнего Востока плюс возможно соседние государства», — подчеркнул Виталий Хоценко.

Пресс-служба правительства Омской области Врио губернатора Омской области доложил президенту РФ о развитии логистического потенциала региона

Кроме того, врио губернатора доложил президенту о развитии логистического потенциала региона. Как сообщил Хоценко, суммарно логистические проекты используют более 300 тысяч кв. метров складских помещений. Главной задачей в этой области он назвал первоочередное обеспечение товарами Омскую область, а также приграничные регионы и государства.