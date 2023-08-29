Москва, 29 августа, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Появление сотрудника на работе в состоянии алкогольного опьянения может повлечь расторжение работодателем трудового договора даже без медосвидетельствования. Это следует из определения Верховного суда России.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховный суд

Поводом стало дело слесаря-сборщика двигателей петербургского завода «Красный октябрь». Отвечающий за соблюдение трудовой дисциплины сотрудник составил акт в отношении слесаря о его нахождении на рабочем месте в нетрезвом состоянии, при этом сам слесарь в объяснительной написал: «Извините! Я признаю, что совершил ошибку!».

В суде было установлено, что начальник направил слесаря на медицинское освидетельствование, при этом работник не захотел оплатить процедуру в размере 1600 рублей и не прошёл освидетельствование. В результате слесарь был уволен, мужчина обратился в суд.

В суде истец пояснил, что никаких доказательств состояния опьянения у руководства предприятия не было, он потребовал восстановить его на работе, а также выплатить заработную плату за вынужденные прогулы и компенсировать моральный вред.

Суды нескольких инстанций пошли истцу навстречу, восстановили его на работе и признали, что нет доказательств для увольнения по статье. Руководство предприятия было вынуждено обратиться в Верховный суд России, чтобы доказать свою правоту.

«Состояние алкогольного либо наркотического или иного токсического опьянения работника может быть подтверждено работодателем не только полученными результатами прохождения работником медицинского освидетельствования, но и иными представленными суду доказательствами», — говорится в определении.

Суд напомнил, что нельзя появляться в нетрезвом состоянии не только на своём рабочем месте, но и вообще на территории организации-работодателя либо объекта, где по поручению работодателя сотрудник должен выполнять трудовые функции.

В результате суд отменил решения о восстановлении слесаря на работе на работе и направил дело на новое рассмотрение.

Как передавало ИА Регнум, ранее Верховный суд признал законным запрет проводить УЗИ без направления лечащего врача. Суд рассмотрел иск женщины, которой врач в государственной поликлинике выдал направление на УЗИ, но частная клиника отказалась делать его без предварительной консультации с их врачом. Направление её доктора не приняли, потому что оно якобы не было оформлено должным образом в конкретную медорганизацию. Женщина обратилась в суд, считая, что в праве проходить УЗИ в клинике, которую сама выберет, но Минздрав направил в суд возражения, призвав оставить действующий порядок. В суде приняли сторону ведомства.

По мнению юриста в сфере медицины, сама ситуация вызывает массу вопросов и выглядит противоречащей закону 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в котором есть пункты о возможности пациента самостоятельно выбирать медицинскую организацию.