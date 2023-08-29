Крым, 29 августа, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Информация о якобы прогремевших на западе Крыма взрывах не соответствует действительности, а дым в районе населённого пункта Оленевка появился потому, что в степи горит трава, сообщил 29 августа советник главы республики Олег Крючков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По Оленевке. Горит трава в степи. Работает МЧС. Доверяйте только официальным источникам», — написал Крючков в своём Telegram-канале.

Ранее в ряде украинских Telegram-каналов появились фотографии, на которых виден дым, эти фотографии сопровождались заявлениями, что в районе Оленевки якобы прогремели взрывы.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 18 августа Крючков сообщил, что на крымские телефонные номера началась украинская атака. Абоненты получали не соответствующие действительности сообщения якобы от оперативного штаба и МЧС о воздушной тревоге на Крымском мосту. Советник главы республики призвал граждан доверять только официальным ресурсам.

5 августа Крючков также опроверг распространяемую в соцсетях информацию о взрывах в районе Крымского моста. Громкие звуки, которые слышали жители Керчи, к Крымскому мосту отношения не имели, а на объекте была объявлена лишь угроза атаки, пояснил он.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 28 августа заявил, что западные партнёры Киева якобы «дали добро» на удары по Крыму. Такое «согласие» Запада является casus belli и даёт России возможность действовать «против всех и каждого» в НАТО, отметил в свою очередь заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.