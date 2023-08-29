Ватикан, 29 августа, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Во время общения с молодыми католиками России папа Римский Франциск призывал сохранять и развивать то положительное, что есть в великом наследии России. Об этом говорится в заявлении главы службы печати Святого престола Маттео Бруни, опубликованном 29 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

«В своих приветственных словах, обращённых к некоторым молодым российским католикам, как ясно из контекста, папа хотел призвать молодёжь сохранять и развивать то положительное, что есть в великом культурном и духовном наследии России, и уж точно не восхвалять империалистическую логику и государственных деятелей», — сказал Бруни.

Как сообщало ИА Регнум, 25 августа папа Римский, выступая по видеосвязи на Всероссийской встрече католической молодёжи призвал молодых людей не забывать, что они наследники великой России, святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II.

Слова Франциска вызвали шквал критики в его сторону со стороны Киева. Так, официальный представитель МИД Украины Олег Николенко назвал речь понтифика «империалистической пропагандой».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что папа Римский знаком с российской историей и его призыв к молодёжи не забывать о своём великом наследии весьма отраден. При этом он добавил, что российское наследие не ограничивается только Петром I и Екатериной II.