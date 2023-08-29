Челябинск, 29 августа, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Жители Сосновского района Челябинской области не пострадали при крушении вертолёта Ми-8 ФСБ у посёлка Красное поле, сообщил губернатор региона Алексей Текслер в своём Telegram-канале.

Gov.ru Алексей Текслер

Он уточнил, что вертолёт принадлежал авиаотряду ФСБ. На месте работают специальные службы.

«Жители, жилые постройки не пострадали», — написал Текслер.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении вертолёта.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа вертолёт Ми-8 ФСБ России разбился в районе посёлков Прудный и Красное Поле неподалёку от Челябинска. Вертолёт упал в лес, погибли три члена экипажа, находившиеся на борту. Предварительная версия ЧП — отказ техники.