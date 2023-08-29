Москва, 29 августа, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым заявил, что ситуации, когда гражданам нечем оплатить долги, являются проблемой государства, необходимо, чтобы у людей не возникали подобные жизненные ситуации.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В ходе встречи Аристов рассказал о должниках, которые официально не работают, не получают дохода, имеют множество долгов по кредитам, по платежам за ЖКХ, они занимают денежные средства у соседей и не отдают, в результате становятся «профессиональными должниками».

«Проблема государства — нужно, чтобы у людей не возникали такие жизненные ситуации», — заявил президент России, добавив, что в России должны повышаться как уровень заработной платы, так и в целом благосостояние людей.

По его словам, несмотря на то, что в настоящее время ситуация на рынке труда является стабильной, необходимо думать об этом всегда.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на встрече с главой Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым также призвал ведомство «работать с людьми корректно». Аристов в ходе встречи отметил, что во всём нужны закон и разумность, поскольку «без этого можно, к сожалению, причинить непоправимый вред людям», в ФССП это «прекрасно понимают».

Согласно данным Росстата, жители России по результатам первого квартала 2023 года задолжали за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) порядка 876,4 млрд рублей. За год показатель увеличился на 72 млрд рублей. С 2021 по 2022 год рост составлял 56,6 млрд рублей.

В мае СМИ сообщили, что в России резко вырос уровень просрочки по кредитным картам, достигнув исторического максимума в 225 млрд рублей. Эта сумма составляет 12% от всего портфеля карт, равного 1,872 трлн рублей. Объём просроченной задолженности по кредитным картам в мае увеличился более чем на 9%, впервые с начала года обогнав по темпам роста портфель сегмента.