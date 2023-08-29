Москва, 29 августа, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Прокуратура Москвы взяла на контроль установление обстоятельств исчезновения в столице фигуристки Алины Горбачёвой, сообщили в надзорном ведомстве 29 августа.

Сергей Бобылев/ ТАСС Алина Горбачева

«Прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств исчезновения несовершеннолетней 2007 г. р. По предварительной информации, 28 августа 2023 года 16-летняя девушка покинула один из катков в городе Москве и не вернулась домой», — сказано в сообщении прокуратуры.

Несовершеннолетнюю девушку уже ищут, добавили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Следственный комитет России начал доследственную проверку после безвестного исчезновения в Москве 16-летней фигуристки Алины Горбачевой. О её исчезновении стало известно после того, как в полицию обратилась мать фигуристки. Вечером 28 августа Горбачёва вышла с катка «Чкалов Арена», должна была прийти домой через парк, но дома не появилась. К поискам спортсменки привлекли кинологов.

В прокуратуре, в свою очередь, опубликовали связанную с исчезновением Горбачёвой видеозапись. На кадрах видно, как фигуристка, покинув территорию катка, переходит проезжую часть.

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Незадолго до исчезновения Горбачёва поссорилась со своим тренером, рассказал ранее ИА Регнум осведомлённый источник в правоохранительных органах. По некоторым данным, у девушки с собой были паспорт, айфон, планшет и 20 тыс. рублей, а также рюкзак. Её вещи нашли на пляже на Покровской набережной.

В 2020 году Алина Горбачёва заняла третье место в соревнованиях юниорок на одном из этапов Кубка России в Казани. В феврале 2023 года, выступая за команду Тверской области, она выиграла первенство России по фигурному катанию среди юниоров.