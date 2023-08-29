Сумы, Украина, 29 августа, 2023, 14:43 — ИА Регнум. В городе Сумы на Украине произошли взрывы, сообщило 29 августа издание «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM

Другие подробности в материале не приводятся.

В настоящее время в двух регионах на севере и востоке Украины объявлена воздушная тревога: предупреждения действуют в Сумской и Харьковской областях. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Как передавало ИА Регнум, 28 августа в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Глава областной военной администрации Дмитрий Лунин позднее уточнил, что в Полтавской области был повреждён промышленный объект.

Также украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области Украины.

27 августа сообщалось о серии взрывов на окраинах Киева и в Киевской области. По данным администрации Киева, над городом работала система противовоздушной обороны. Гражданам было рекомендовано пройти в укрытие.

В ночь на 26 августа на всей территории Украины шесть раз объявляли воздушную тревогу. Вечером 26 августа в подконтрольном Киеву Краматорске прогремел мощный взрыв.