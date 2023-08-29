Москва, 29 августа, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Анна Брянская оказалась в больнице после укола медика. Об этом девушка, позиционирующая себя как модель и блогер, рассказала на личной странице в Сети.

Соцсети Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Анна Брянская

Брянская рассказала, что накануне вечером заметила у себя проявления аллергии — у неё зачесались ладони и покраснело лицо. Она приняла таблетку и почувствовала себя лучше, но для верности решила вызвать скорую помощь. Медики сделали 32-летней звезде телешоу укол, после которого у неё случился сердечный приступ.

«Вошла в карету скорой на своих ногах, а в итоге оказалась в реанимации», — написала Брянская.

Девушка обвинила медиков в непрофессионализме. По словам модели, они сначала должны были проверить, как она перенесёт инъекцию. Врачи в больнице очень удивились, увидев такую молодую пациентку с сердечным приступом, добавила Брянская.

Модель опубликовала снимки из больничной палаты. Врачи решили перевести её в отделение кардиологии, но пациентка намерена продолжить лечение дома.

Анна Брянская пришла на шоу «Дом-2» в 2017 году. Затем она уходила из проекта и возвращалась снова.