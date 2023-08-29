Вашингтон, 29 августа, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Вооружённые силы США провели опытно-конструкторские испытания новой системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Multi-Function Electronic Warfare-Air Large (MFEW-AL), сообщает 29 августа издание Defense News.

Кадр из видео Multi-Function Electronic Warfare-Air Large (MFEW-AL)

«Многофункциональная система радиоэлектронной борьбы Air Large (MFEW-AL) — часть новых инвестиций армии в сложные технологии радиоэлектронной борьбы после многих лет невнимания (к этому вопросу — Прим. ред.)», — сказано в публикации.

Испытания были проведены в штате Калифорния. Проверяли программную и аппаратную части комплекса. По данным издания, военнослужащие высоко оценили новую систему РЭБ.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в августе командующий Космическими силами США Ченс Салтцмен обвинил Россию в попытках нарушить работу системы американской спутниковой связи Starlink на территории Украины, отметив при этом, что действия Москвы якобы не увенчались успехом.

Также в августе 2023 года в Министерстве обороны РФ рассказали, как российские ракетчики уничтожили пункт управления радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны украинских войск в Краматорске (временно оккупированная Киевом часть ДНР).

В августе 2023 года на военно-техническом форуме «Армия-2023» в подмосковной Кубинке был представлен целый ряд новинок ВПК России, в том числе средства радиоэлектронной борьбы «Аргумент». Выставку форума посетили более миллиона человек.