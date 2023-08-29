Москва, 29 августа, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Предварительная установка российского магазина приложений RuStore будет обязательна на продаваемые в России гаджеты, даже в случае запрета со стороны правообладателей операционных систем (ОС). Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Приложение RuStore

Отмечается, что правительство РФ утвердило дополнительные правила предустановки отечественного единого магазина приложений, было подписано соответствующее постановление.

«Предустановка российского магазина приложений будет обязательной, даже в случае запрета или ограничения со стороны правообладателя операционной системы или аффилированных структур», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эта норма позволит исключить случаи уклонения от предустановки RuStore со стороны изготовителей технически сложных товаров.

Уточняется, что, помимо этого, правила предписывают изготовителям мобильных устройств обеспечить недискриминационное отображение на экране единого магазина приложений по сравнению с подобными программами других разработчиков, не менее благоприятные условия использования RuStore владельцами гаджетов, автоматическое обновление, сохранение единого магазина приложений после возврата к заводским настройкам и при техническом обслуживании электронных устройств.

Как передавало ИА Регнум, правительство России утвердило на 2024 год перечень программ из России и стран ЕАЭС для обязательной предустановки на компьютеры и смартфоны. В новый список, помимо программ, обязательных для предустановки в текущем году, добавлены несколько видеосервисов. Так, в перечень обязательных к предустановке программ для смартфонов и компьютеров были добавлены новостной агрегатор «Дзен», видеохостинг Rutube; система «Яндекс — с Алисой».

В России с 1 апреля 2021 года запрещена продажа гаджетов без предустановленного отечественного программного обеспечения. Штраф за отсутствие предустановленного софта для должностных и юридических лиц составляет до 200 тыс. рублей.