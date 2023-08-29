Москва, 29 августа, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Российская система обязательного медицинского страхования (ОМС) имеет ряд преимуществ по сравнению со организацией здравоохранения в других странах. Такой вывод сделали журналисты газеты «Комсомольская правда» на основе проведенных ранее исследований.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство здравоохранения РФ

По данным издания, в 2022 году расходы на здравоохранение в США достигли 16,5% ВВП. При этом почти у 26,5 млн американцев отсутствовала медицинская страховка. Это означает, что бедные слои населения часто не получают даже минимального медицинского обслуживания. В свою очередь, в России доля расходов на здравоохранение скромнее — 3,8%. Однако каждый россиянин имеет право получить полис ОМС и необходимые медуслуги.

Таким образом качество и доступность медицинской помощи зависят не только от финансирования, так как суммы могут распределяться нерационально. Даже при ограниченном бюджете можно организовать систему так, чтобы все нуждающиеся имели доступ к медицинской помощи.

Основные две основные модели здравоохранения, которые есть сейчас в мире, — бюджетная и страховая. В первом случае медицинские услуги оплачиваются из госбюджета, во втором — через специальный фонд, наполняемый страховыми взносами. В большинстве стран взносы платят как работодатели, так и работники. Суммы отчислений могут быть достаточно высокими: в Германии — свыше 7% от зарплаты, в Сингапуре — до 20%.

В ряде стран действует франшиза на медицинские услуги. Пациент лечится за свой счет, а когда стоимость лечения превысит установленный лимит, страховка покрывает расходы. Так, в Швейцарии франшиза по ОМС составляет от 300 до 2500 швейцарских франков (от 32 до 275 тысяч рублей). Чем меньше франшиза, тем больше страховые взносы.

В России отчисления на ОМС осуществляются только работодателями, из заработка работников ничего не удерживается.

Доступность медицинских услуг — это еще одно преимущество системы ОМС в России. Срок ожидания приема у специалистов (кардиологов, неврологов, эндокринологов и т.д.) не превышает 14 рабочих дней. В Великобритании действует «правило 18 недель», что означает, что с момента записи к специалисту до проведения запланированной операции проходит не более 18 недель.

По словам председателя ФОМС Ильи Баланина, ОМС в России постоянно развивается. С каждым годом финансирование растет, а сама программа расширяется. Внедрение современных сервисов, таких как цифровой полис и цифровой профиль пациента, значительно облегчает получение медицинской помощи. Цифровизация здравоохранения дает возможность врачам всегда быть в курсе состояния здоровья своих пациентов. Кроме того, пациенты с полисами ОМС могут не только прийти на прием к врачу, но и обратиться за дистанционными консультациями и другими услугами. Всё это способствует поддержанию здоровья и повышает шансы на активное долголетие.