Москва, 29 августа, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Полковник запаса и бывший глава Историко-мемориального центра при посольстве РФ в Польше Александр Полейко скончался на 70-м году жизни в своей квартире на западе Москвы. Тело обнаружила его дочь Татьяна, когда пришла проведать пенсионера. Сообщил источник ИА Регнум.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

«Мужчина 1954 года рождения скончался 27 августа от острой сердечно-сосудистой недостаточности в квартире на улице Крылатские холмы», — сообщил собеседник.

В беседе с журналистами дочь Александра Полейко рассказала, что отец практически никогда не рассказывал тонкости своей работы, даже после того, как вернулся из Польши в Россию.

Полейко Александр Михайлович долгое время в начале нулевых возглавлял Историко-мемориальный отдел в Польше. На тот момент эта структура была единственной в Европе. Мемориальный центр следил за состоянием 561 памятника и 638 захоронений периода Второй мировой войны. По словам родственников, Александр Михайлович положительно отзывался о сотрудничестве с Польским правительством в те годы, всегда ставил страну в пример бережного отношения к памятникам, посвященным солдатам Советской армии.

Ранее ИА Регнум писал, что 9 мая 2023 года неизвестные осквернили мемориальное кладбище советских воинов в Варшаве. Также ИА Регнум писал, что 5 мая в Польше снесли памятник Благодарности Красной армии. Кроме того, на государственном уровне Варшава утвердила борьбе с советским наследием и планомерно из года в год продолжает уничтожать памятники, в том числе воинам-освободителям.