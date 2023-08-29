Скончался экс-глава мемориального отдела при посольстве России в Польше
В Москве скончался экс-глава мемориального отдела при посольстве России в Польше
Москва, 29 августа, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Полковник запаса и бывший глава Историко-мемориального центра при посольстве РФ в Польше Александр Полейко скончался на 70-м году жизни в своей квартире на западе Москвы. Тело обнаружила его дочь Татьяна, когда пришла проведать пенсионера. Сообщил источник ИА Регнум.
«Мужчина 1954 года рождения скончался 27 августа от острой сердечно-сосудистой недостаточности в квартире на улице Крылатские холмы», — сообщил собеседник.
В беседе с журналистами дочь Александра Полейко рассказала, что отец практически никогда не рассказывал тонкости своей работы, даже после того, как вернулся из Польши в Россию.
Полейко Александр Михайлович долгое время в начале нулевых возглавлял Историко-мемориальный отдел в Польше. На тот момент эта структура была единственной в Европе. Мемориальный центр следил за состоянием 561 памятника и 638 захоронений периода Второй мировой войны. По словам родственников, Александр Михайлович положительно отзывался о сотрудничестве с Польским правительством в те годы, всегда ставил страну в пример бережного отношения к памятникам, посвященным солдатам Советской армии.
Ранее ИА Регнум писал, что 9 мая 2023 года неизвестные осквернили мемориальное кладбище советских воинов в Варшаве. Также ИА Регнум писал, что 5 мая в Польше снесли памятник Благодарности Красной армии. Кроме того, на государственном уровне Варшава утвердила борьбе с советским наследием и планомерно из года в год продолжает уничтожать памятники, в том числе воинам-освободителям.