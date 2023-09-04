Москва, 4 сентября, 2023, 09:00 — ИА Регнум. С 1 сентября студенты по всей стране могут поступить на «цифровые кафедры», запущенные в 119 вузах России по национальному проекту «Цифровая экономика». Для них доступны более 800 обучающих программ. На такой кафедре студент может бесплатно получить дополнительную ИТ-квалификацию и повысить свою конкурентоспособность, как специалиста, без отрыва от основной учёбы.

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По словам заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, в будущем количество «цифровых кафедр» будет расширяться. Ожидается, что до конца 2025 года такие «кафедры» окончат свыше 385 тыс. человек. А к 2030 году пройти профессиональную переподготовку и развить навыки в области информационных технологий смогут более 1 млн студентов.

Проект стартовал только в 2022 году, но за первый год обучения у студентов «цифровых кафедр» уже есть значимые результаты. Одни разработали и внедрили ИТ-решения для индустрии, другие — получили предложения от работодателей ещё в процессе обучения. В августе Университет Иннополис совместно с Минцифры России подготовил сборник проектов, где можно ознакомиться с успешно реализованными кейсами.

Например, студентка цифровой кафедры Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева Алина Пономаренко разработала проект, посвященный консультированию малого и среднего бизнеса в сфере применения российских удобрений. Для его реализации пригодились знания, полученные в рамках дисциплины «Проектирование, разработка баз данных Microsoft SQL Server», благодаря которой была создана адаптированная база удобрений.

«Стратегическая цель программы развития Тимирязевской академии — это формировать повестку для всей системы аграрной науки, отвечать на глобальные вызовы российского АПК. Фактически университет формирует новый тип агроспециалистов — комбо профессионалов, владеющих и предметной областью в растениеводстве, животноводстве или агроинженерии, а также компетенциями в области цифровых технологий», — подчеркнула проректор по учебной работе Тимирязевской академии Елена Хохлова

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Трое студентов «цифровой кафедры» Ставропольского государственного аграрного университета (СтГАУ), где разрабатывают веб-приложения для решения задач в области агропромышленного комплекса (АПК), уже получили работу. Например, Алексей Бутков по окончанию четвертого курса устроился инженером-конструктором в сфере технологии машиностроения на Ставропольский завод автоприцепов.

Работодатель нашёл Алексея через проект «цифровые кафедры», узнав о том, что СтГАУ начал готовить кадры редкой квалификации — «Специалист по производству несложных изделий методами аддитивных технологий». Этот метод основан на послойном наращивании и синтезе изделий с помощью компьютерных 3-D технологий. Алексей поблагодарил преподавателей за полученные знания и навыки в работе с программами трёхмерного моделирования.

Студенты цифровой кафедры Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) научили искусственный интеллект распознавать язвенные кровотечения. Это потенциальная программа для внедрения в практическую медицинскую деятельность уже стала победителем в одной из ведущих номинаций акселерационной программы «Казанский стартап». Программное обучение (ПО) разработано на языке Python, который помогает нейросети распознавать типы язвенных кровотечений по эндоскопическим изображениям. ПО уже получило государственную регистрацию. Использовать его планируют для обучения будущих врачей.

Ректор УГМУ Ольга Ковтун отметила, что современные врачи обязаны владеть дополнительными навыками в сфере ИТ: «Это повысит их конкурентоспособность на рынке и позволит в дальнейшем внедрять новые технологии в медицинских учреждениях, на фармацевтических предприятиях и в системе здравоохранения региона. В результате пациенты смогут получать более качественную и своевременную медицинскую помощь».

На «цифровой кафедре» Санкт-Петербургского госуниверситета промышленных технологий и дизайна создали уникальную метавселенную для модной индустрии. Проект призван помочь традиционным дизайнерским маркам найти себя в виртуальном пространстве и привлечь молодую аудиторию.

Создание цифровых версий одежды — отличный инструмент для продвижения в виртуальном мире. Студент Тимур Король мечтает создать картинку на своей футболке «живой» и теперь он знает, что реализовать эту мечту ему поможет программирование на Python.

Таким образом, на «цифровых кафедрах» студенты разрабатывают увлекательные, социально-значимые проекты, которые в дальнейшем могут быть внедрены в приоритетных отраслях экономики. Зачисленные на них студенты могут получить дополнительную квалификацию в области информационных технологий параллельно с изучением основной программы. Только в 2022 году в 114 университетах страны было запущено около 500 образовательных программ, в том числе — разработка цифровых продуктов, веб-приложений, аналитика данных и многие другие.

В преддверии нового учебного года к цифровым кафедрам разработали новые требования. К образовательным программам включены необходимость обучения на примерах реальных проектов, востребованность получаемых навыков у работодателей, наличие стажировок и практик в отраслевых компаниях. По условиям проекта сотрудники организаций реального сектора экономики и эксперты-практики (со стажем работы в вузе или в ИТ-отрасли от трех лет) должны вести не менее половины занятий.

В состав курса допобразования также входит реализация собственного проекта во время обучения, изучение основ информационной безопасности и использование новых информационных технологий на отечественном ПО. Новые программы были оценены бизнес-сообществом при содействии АНО «Цифровая экономика» (ЦЭ).

«Мы в АНО ЦЭ определили основные вызовы, с которыми сталкивается ИТ-образование в России. Так, на взгляд наших аналитиков, перед вузами сегодня стоят следующие основные задачи: ускорить подготовку кадров для развития рынка отечественного ПО и высокотехнологичных отраслей экономики, обеспечить подготовку достаточного количества специалистов в области информационной безопасности, содействовать технологическому лидерству России на зарубежных рынках дружественных стран (в том числе через экспорт образовательных технологий и наработок)», — отметил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

По его оценке, основные «измеримые» показатели темпов наращивания ИТ-кадров — достигнуты: профессия айтишника — на пике популярности, и поэтому сегодня принципиальной задачей становится не погоня за количеством ИТ-кадров, а их качество. «И эту задачу также можно эффективно решать через «Цифровые кафедры» — в тесном партнерстве бизнеса и государства», — подчеркнул эксперт.

В процессе освоения дисциплин студенты проходят комплексную оценку развития цифровых компетенций и подготавливают свои ИТ-проекты для защиты перед выпуском с кафедры. После успешной сдачи экзамена и защиты проекта они получат диплом государственного образца о профессиональной переподготовке, а значит, дополнительную ИТ-специальность, даже если их основная профессия никак не связана со сферой информационных технологий. Для студентов гуманитарных направлений это может стать серьезным преимуществом на рынке труда.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря нацпроекту «Цифровая экономика» студенты могут получить дополнительную специальность в области ИТ без отрыва от основной учёбы. Поскольку занятия проходят как в очном, так и в онлайн формате с записью прошедших занятий, их график устанавливается с возможностью совмещения с расписанием по основной специальности.

Проект направлен на две категории студентов: тех, кто учится по специальностям и направлениям подготовки, которые не относятся к ИТ-сфере, и тех, кто уже проходит обучение по ИТ-направлению.

Записаться на цифровую кафедру и получить дополнительную ИТ-специальность можно в вузах по всей стране. Достаточно обратиться в «цифровую кафедру» вузов из списка и ознакомиться с представленными образовательными программами, прежде чем подать заявку.