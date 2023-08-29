Москва, 29 августа, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Уровень зарплат граждан России и уровень их благосостояния должны повышаться, заявил 29 августа президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Уровень заработной платы повышаться должен, в целом благосостояние людей. Ситуация на рынке труда, хотя сейчас у нас стабильная, но тем не менее надо об этом думать всегда», — сказал президент в ходе встречи с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым.

Аристов в ходе встречи доложил президенту о ситуации с взысканием долгов граждан. Владимир Путин отметил, что одна из задача государства — минимизировать число сложных жизненных ситуаций, из-за которых у граждан возникает просроченная задолженность. Приставы должны делать свою работу, но относиться к гражданам корректно, добавил глава государства.

«У вас (федеральной службы — Прим. ред.) свои задачи. Надо эти задачи, конечно, исполнять, выполнять, но только корректно с людьми работать, корректно», — цитирует президента пресс-служба Кремля.

Зарплаты бюджетников в России должны расти, как и зарплаты в среднем по региональной экономике, заявил глава государства 22 августа на заседании совета по национальным проектам. Зарплаты бюджетников должны быть сопоставимы со средними по тому или иному региону, напомнил президент.

Все педагоги России должны быть обеспечены достойной заработной платой, отметил Владимир Путин 16 августа на совещании с членами правительства. Он напомнил о нововведениях в отрасли, которые вступят в силу с 1 сентября: они коснутся не только уровня зарплат, но и продолжительности отпусков, процедур аттестации и льгот.

Безработица в России начала снижаться, а заработные платы выросли двузначными темпами, сказал президент 25 июля на совещании по экономическим вопросам. Этот результат даже превышает ожидания и предварительные расчёты, отметил глава государства.